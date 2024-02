Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Gorizilla

Alors que Gabriel soupçonne Adrien d’être Chat Noir, ce dernier parvient à déjouer la vigilance de son garde du corps et à sortir de chez lui. Mais à cause d’une publicité dans laquelle il a joué, il se retrouve poursuivi dans tous Paris par des fans. Sans le vouloir, Marinette vient à son secours et l’aide à se cacher.