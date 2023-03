Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Illusion - Extrait

Même si Ladybug ne peut plus lui confier de Miraculous, Nino veut continuer à aider la super héroïne et Chat Noir. Nino décide alors de créer à l'école un réseau de Résistance. Première mission de l'organisation secrète : découvrir comment fonctionne le nouveau pouvoir de Monarque en provoquant volontairement une akumatisation. Mais les premiers membres de la résistance, Marinette, Adrien et Alya sont dubitatifs. Ladybug et Chat Noir seraient-ils d'accord avec un tel plan ?