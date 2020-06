Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Le Jour des Héros

C’est le Jour des Héros à Paris, et chacun doit préparer une bonne action pour les autres. Mais Marinette n’a pas eu le temps de s’occuper de la sienne, débordée par ses activités en tant que Ladybug. De peur de décevoir ses amis en leur annonçant qu’elle n’a rien préparé, Marinette leur ment et se retrouve rapidement dépassée par son propre mensonge. Mais son cauchemar ne fait que commencer. En effet, de son côté, le Papillon akumatise son assistante Nathalie en Catalyste, une super vilaine qui lui permettra de mettre en action le plan qu’il prépare depuis si longtemps… un plan censé lui permettre de vaincre enfin Ladybug et Chat Noir…