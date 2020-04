Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Maledikteur

Après s’être ridiculisée devant toute la classe, Chloé demande à son père de la venger. Mais Mr. Bourgeois a beau être le maire de Paris, ses pouvoirs ont quand même des limites. Déçue, Chloé le menace alors de partir vivre à New York avec sa mère. Paniqué et désemparé, Mr. Bourgeois se fait akumatiser par le Papillon et devient Malédikteur. Désormais doté d’un pouvoir absolu, il veut réaliser tous les rêves de sa fille pour la faire rester avec lui à Paris. Et ces rêves incluent de se débarrasser de Marinette, que Chloé juge responsable de son humiliation publique ! Mais quand Chat Noir tombe aux prises de Malédikteur, Marinette / Ladybug n’a d’autre choix que de faire appel à Queen Bee, alias Chloé ! Les deux super héroïnes parviendront-elles à arrêter le super vilain ? Et Marinette et Chloé pourront-elles régler leurs différends, ou Chloé quittera-t-elle Paris définitivement ?