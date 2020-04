Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Papa Garou

Quand Chat Noir manque de comprendre que Marinette est Ladybug, Marinette panique et lui fait croire qu’elle est amoureuse de lui pour détourner son attention. Mais ses parents assistent à sa déclaration, et Tom, absolument ravi, décide d’inviter Chat Noir à déjeuner chez les Dupain-Cheng. Mais quand le super-héros leur avoue qu’il n’est pas amoureux de Marinette, Tom a le cœur brisé et se fait akumatiser par le Papillon. Devenu Papa Garou, un immense homme-chien de garde monstrueux, il enferme Marinette dans une prison de ronces pour la protéger du monde extérieur et des peines de cœur. Séparée de Tikki, Marinette ne peut pas se transformer ! Chat Noir parviendra-t-il à faire entendre raison à Papa Garou ? Et Marinette retrouvera-t-elle Tikki à temps pour arrêter son père ?