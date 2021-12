Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Pire Noël

oël se prépare, Adrien triste de ne pas être entouré par son père alors que cela sera le premier Noël sans sa mère s'enfuit de chez lui. Tous ses amis partent à sa recherche et Lady Bug pense que le Père Noël qui raccompagne Adrien a été akumatisé...en colère du fait de la réction de Lady Bug, il devient alors le Pire Noël et va troubler tous les réveillons, mais Lady Bug et Chat Noir interviennent.