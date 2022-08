Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Plagg - Best of S01

Avec un père aussi stricte, Adrien a longtemps eu du mal à s'intégrer. Heureusement, il a désormais un allié, Plagg ! Son Kwamis qui lui permet de devenir Chat Noir. Voici un best of de la saison 1 de Miraculous, spécial Plagg.