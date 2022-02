Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Saison 4 - Teasers inédits

Retrouvez Ladybug et Chat Noir dans 4 nouvelles aventures inédites : Psycomédien, Kuro Neko, Penalteam et Qilin. La gardienne des Miraculous va se heurter à de nouveaux défis qui risquent de la marquer pour toujours. Rendez- vous sur TFOU à partir du dimanche 13 février et en replay sur MYTF1.