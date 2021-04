Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - saison 4 - trailer

Non seulement Marinette est Ladybug, la super héroïne qui protège Paris de l’attaque des vilains mais elle est maintenant aussi la gardienne des Miraculous. Marinette va devoir redoubler d’inventivité pour protéger ses secrets et Ladybug va devoir se montrer encore plus forte face à un adversaire toujours plus redoutable, Papillombre, qui peut maintenant fusionner le Miraculous du Papillon avec celui du Paon !