Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Syren

Alors que Kim s’amuse avec son amie Ondine à la piscine, cette dernière tente de lui avouer ses sentiments pour lui. Mais Kim ne comprend pas et abandonne Ondine pour rejoindre ses amis… et Chloé, dont il est amoureux ! Déçue et jalouse, Ondine est akumatisée par le Papillon et devient Syren. Désormais dotée de nageoires et capable de respirer sous l’eau, Syren inonde Paris de ses larmes, bien décidée à faire de la ville un Royaume sous-marin pour elle et son prince.