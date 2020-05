Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Timetagger

Alors que Ladybug et Chat Noir viennent une nouvelle fois de vaincre Monsieur Pigeon, un mystérieux super vilain fait son apparition. Timetagger vient du futur et peut créer des portails temporels qui lui permettent de remonter dans le temps. Le vilain affirme être envoyé par le Papillon du futur, sur lequel il a des révélations étonnantes à faire… Son objectif : s’emparer des Miraculous de Ladybug et Chat Noir avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte et soient trop puissants. Si les héros refusent de coopérer, il n’hésitera pas à les renvoyer loin, très loin dans le passé… Dépassés par ce vilain surpuissant, Ladybug et Chat Noir fuient et tombent sur Bunny, une super héroïne venue du futur pour les aider. L’équipe de super héros intemporelle viendra-t-elle à bout de Timetagger ?