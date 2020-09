Miraculous World - New York : Les héros unis I Extrait

A l'occasion de la semaine de l'amitié franco-américaine, Marinette et sa classe se rendent à New York. Dans l'avion, Alia et Nino décident de monter un plan pour que Marinette et Adrien sortent enfin ensemble. Quand tout à coup, Techno-pirate attaque leur avion. Heureusement, Knight Owl et les héros unis de New York vont venir en aide aux passagers. Retrouvez Chat Noir et Lady Bug dans un film inédit le 18 octobre sur TFOU !