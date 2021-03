Miraculous World Shanghai, la légende de Ladydragon - Teaser

Découvrez en exclusivité le teaser du film tv inédit Miraculous World Shanghai, la légende de Ladydragon. C’est les vacances, et Marinette se rend à Shanghai pour retrouver Adrien… et découvrir ses propres origines. Retrouvez Ladybug et Chat Noir à Shanghai, le dimanche 4 avril vers 8h45 sur TFOU