Oblivio - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Quand Ladybug et Chat Noir reprennent conscience dans un ascenseur de la Tour Montparnasse, ils se rendent compte qu’ils ont perdu la mémoire. Ils se détransforment et redeviennent Marinette et Adrien l’un devant l’autre. Impossible pour leurs kwamis de les aider, car ils ont eux aussi tout oublié. Et Plagg, bien décidé à profiter de cette nouvelle liberté, les abandonne sur place ! Alors qu’ils tentent de rassembler les morceaux du puzzle, Marinette et Adrien s’aperçoivent qu’un mystérieux vilain rôde dans la Tour… Nos héros amnésiques parviendront-ils à retrouver la mémoire et vaincre Oblivio pour qu’il ne soit plus qu’un mauvais souvenir ?