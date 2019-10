Oni-Chan - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Quand Lila manipule Adrien, son garde du corps et même Nathalie pour entrer chez les Agreste et passer un peu de temps avec Adrien, elle prend une photo d’eux deux pour immortaliser le moment. Marinette, qui les a suivis et espionnés depuis l’extérieur, est verte de jalousie. Mais ce n’est pas la seule… En effet, Kagami reçoit la photo sur son téléphone et, jalouse et déçue, se fait akumatiser par le Papillon. Devenue Oni-Chan, elle possède un masque magique qui lui permet de se téléporter où elle veut en passant par les téléphones portables des gens. Et elle est bien décidée à empêcher Lila de s’approcher d’Adrien… pour toujours ! Ladybug et Chat Noir parviendront-ils à rattraper cette vilaine insaisissable et à lui faire entendre raison ?