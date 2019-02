Le patineur - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Quand Adrien demande conseil à Marinette sur sa vie sentimentale, elle s’improvise malgré elle sa conseillère amoureuse et se retrouve prise dans un rendez-vous croisé à la patinoire : Kagami accompagne Adrien, et Luka accompagne Marinette. Mais lorsqu’ils arrivent sur place, ils trouvent Philippe, un entraîneur de patinage sur glace, aux prises avec le Maire Bourgeois, qui veut faire fermer sa patinoire. Désemparé, Philippe se fait akumatiser par le Papillon et devient le Patineur. Armé de ses patins maléfiques, il veut faire de Paris son Royaume de glace ! Alors que Ladybug et Chat Noir se découvrent des pouvoirs spéciaux, Chat Noir décide de faire bande à part, un peu refroidi par un énième rejet de sa lady. Ladybug et Chat Noir arriveront-ils à se réconcilier à temps pour vaincre le Patineur ? Et Marinette et Adrien parviendront-ils à faire le tri dans leurs sentiments ?