Poupéflekta - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Alors que Marinette organise un défilé de mode avec ses amis, elle se retrouve à jouer les modèles avec Adrien ! Pour mieux mettre en valeur les créations de Marinette, ils enlèvent leurs Miraculous et les laissent à l’arrière d’une voiture faisant office de loge. Déçue de n’avoir pas su exprimer son désir de faire le mannequin pour le défilé, Juleka redevient Réflekta. Et quand Marinette et Adrien voient la super-vilaine arriver avec son sentimonstre, ils découvrent qu’il ne s’agit pas d’une akumatisée comme les autres et comprennent que Papillon a reçu l’aide d’un allié spécial. Devant l’urgence de la situation, ils finissent par récupérer le mauvais Miraculous : Marinette se retrouve avec la bague de Chat Noir, et Adrien avec les boucles d’oreilles de Ladybug. Nos deux super-héros parviendront-ils à arrêter Réflekta et son sentimonstre et à récupérer leurs Miraculous respectifs ?