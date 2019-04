Rebrousse-Temps - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Quand Marinette apprend qu’Adrien s’apprête à passer tout un week-end à Londres avec Kagami, elle décide de lui écrire une lettre pour lui avouer ses sentiments avant qu’il ne soit trop tard. Mais Maître Fu, malade, lui confie une ordonnance ainsi qu’une lettre pour Marianne, une vieille amie à qui il n’a pas su dire qu’il l’aimait, dont il avait dû se séparer il y a fort longtemps pour protéger la miracle box. Marinette s’embrouille et confond les divers destinataires, donnant sa lettre pour Adrien à Marianne, qui interprète mal son contenu, pensant qu’il n’y a pas d‘issue à sa relation avec Maître Fu. Blessée et le cœur brisé, Marianne est akumatisée par le Papillon. Devenue Rebrousse-Temps et armée d’une baguette magique, elle veut rattraper le temps perdu en volant celui des autres et retrouver Maître FU. Les personnes ou les objets qu’elle touche reproduisent leurs actions à l’envers, en remontant le temps Ladybug et Chat Noir parviendront-ils à l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard ? Et Marinette pourra-t-elle donner la bonne lettre à Adrien ?