Alors que Marinette participe à un cours d’escrime pour tenter de se rapprocher d’Adrien, une mystérieuse escrimeuse masquée fait irruption et défie ce dernier. Mais à cause d’une erreur d’arbitrage de Marinette, l’escrimeuse perd son duel face à Adrien. Humiliée, elle se fait akumatiser par le Papillon. Devenue Riposte et armée de son sabre, elle veut se venger d’Adrien en le battant lors d’un nouveau duel.