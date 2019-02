Rossignoble - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Laura Rossignol, une jeune chanteuse américaine, est à Paris pour tourner le clip de sa dernière chanson : une déclaration d'amour à Ladybug et Chat Noir. Entraînée aux auditions par ses amies, Marinette se retrouve à devoir jouer le rôle de Ladybug dans le clip tandis qu’Adrien jouera celui de Chat Noir ! Nos deux héros se reconnaîtront-ils ? Pas le temps de le découvrir : à cause de Chloé, vexée de ne pas avoir obtenu le premier rôle, Laura se fait akumatiser par le Papillon. Devenue Rossignoble, et armée de son micro magique, elle veut se venger de Chloé et faire de Paris une gigantesque comédie musicale, en forçant les Parisiens à chanter et danser sans s’arrêter sous peine d’être figés à jamais. Pour l’arrêter, Ladybug et Chat Noir ne devront pas perdre le rythme !