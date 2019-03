Sapotis - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Alors que Marinette et Alya font une soirée pyjama chez cette dernière, les petites sœurs d’Alya, les jumelles Etta et Ella, enchaînent les bêtises. Punies par Alya, les jumelles se font akumatiser par le Papillon. Devenues les Sapotis, des petits monstres incontrôlables qui se reproduisent en mangeant, elles sèment le chaos dans toute la ville. Rapidement dépassée par la situation et le nombre de Sapotis facétieux, Ladybug doit faire appel à une nouvelle super héroïne. Elle choisit Alya et lui confie le Miraculous du Renard. Alya devient Rena Rouge, la super-héroïne renarde armée d’une flûte à illusions ! Les trois superhéros parviendront-ils à unir leurs forces pour vaincre les Sapotis ? Et Alya acceptera-t-elle de rendre son Miraculous à Ladybug une fois la mission terminée ?