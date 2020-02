Silence - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Bob Roth, père et producteur du célèbre XY, lance un appel d’offre visant à trouver de nouveaux talents. Marinette y voit une occasion en or pour les Kitty Section de se faire connaître du grand public. Elle les aide donc à réaliser et envoyer un clip pour lequel elle crée elle-même les décors et les costumes. Mais bientôt, Marinette et ses amis s’aperçoivent que Bob Roth a volé les créations de Marinette pour son fils XY. Furieux pour celle dont il est amoureux, Luka est akumatisé par le Papillon. Devenu Silence et armé de son masque, il s’approprie les voix des gens et compte bien se venger de Bob Roth. Pour l’arrêter, Ladybug et Chat Noir devront donner de la voix.