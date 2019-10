Startrain - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Claudie, la maman de Max, attend les résultats d’un test qu’elle a passé pour devenir astronaute, son plus grand rêve ! Le même jour, la classe de Marinette s’apprête à prendre le train – dont Claudie est la conductrice – pour aller passer la journée à Londres. Mais un akuma destiné à l’agent Roger se fait enfermer dans la valise de sa fille Sabrina et s’échappe dans le train, provoquant la panique à bord. Trop absorbée par Adrien, Marinette n’intervient pas et l’akuma s’envole vers la cabine de pilotage où Claudie, déçue et inquiète de n’avoir toujours pas reçu ses résultats, décide de se laisser akumatiser. Devenue Startrain, elle veut utiliser son train comme une fusée pour aller explorer l’espace… en entraînant tous les passagers avec elle ! Ladybug et Chat Noir devront faire appel à un nouveau super-héros pour les aider dans cette mission de haut vol !