Les stories de Miraculous - #Coursdepatisserie @Chloé

Aujourd'hui, c'est atelier de pâtisserie avec le père de Marinette. Mais Chloé, bien sûr, n'est jamais contente et râle comme à son habitude. Pendant que les élèves de la classe, observe avec admiration le cours de pâtisserie, Chloé dans son coin mijote un tour. Mais Marinette, l'observe, et se rend compte que Chloe manigance quelque chose. Tout d'un coup, l'alarme retentit dans l'école et tous les élèves sont immédiatement évacués dans la cour de récréation. Et cela semble bizarrement plaire à Chloé. Marinette l'a soupçonne immédiatement mais Alya lui rétorque qu'elle ne pourra pas l'accuser sans preuve. Chloé parviendra t-elle à dissimuler son coup ?