Syren - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Alors que Kim s’amuse avec son amie Ondine à la piscine, cette dernière tente de lui avouer ses sentiments pour lui. Mais Kim ne comprend pas et abandonne Ondine pour rejoindre ses amis… et Chloé, dont il est amoureux ! Déçue et jalouse, Ondine est akumatisée par le Papillon et devient Syren. Désormais dotée de nageoires et capable de respirer sous l’eau, Syren inonde Paris de ses larmes, bien décidée à faire de la ville un Royaume sous-marin pour elle et son prince. Incapables de l’affronter sous l’eau, Ladybug et Chat Noir vont découvrir que leurs kwamis peuvent leur donner des pouvoirs spéciaux. Ils deviennent alors Aquabug et Aquanoir, des versions aquatiques spéciales de nos héros capables de nager et respirer sous l’eau ! Aquabug et Aquanoir parviendront-ils à sécher les larmes de Syren ?