Trouble Fête - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Wayem, un fan, propose à Adrien de passer du temps ensemble mais ce dernier lui répond qu’il n’a pas le droit de recevoir de visites. Ce qu’Adrien ignore, c’est que ses amis du collège ont prévu un après-midi entre copains chez les Agreste en l’absence de Gabriel ! De son côté, intriguée par l’absence des garçons, Marinette mène l’enquête. Quand elle arrive chez Adrien, l’après-midi entre amis s’est transformé en véritable fête. Même Maître Fu s’est joint aux festivités incognito ! Wayem arrive et, convaincu qu’Adrien lui a menti, il est akumatisé en Trouble-Fête. Capable d’absorber tout ce qu’il touche dans ses poings boules à facettes, il veut se venger d’Adrien. Et quand le vilain fait disparaître Ladybug, Maître Fu n’a d’autre choix que de distribuer des Miraculous à Luka, Nino et Max pour qu’ils aident Chat Noir. Les super-héros arriveront-ils à sauver Ladybug et arrêter Trouble-Fête ?