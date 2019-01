Zombizou - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Mlle Bustier, le professeur préféré de Marinette. Mais à cause d’une nouvelle pesterie de Chloé, Marinette est sur le point de se faire akumatiser ! Pour la protéger, Mlle Bustier s’interpose et l’akuma prend possession d’elle. Le Papillon la transforme alors en Zombizou. Armée de son bâton de noir à lèvres maléfique, elle veut répandre l’amour dans la ville en envoyant des baisers maléfiques à tous les Parisiens – mais surtout à Chloé, cette peste sans coeur – pour les forcer à s’aimer les uns les autres. Ladybug et Chat Noir ne devront pas se laisser zombizoufier s’il veulent sauver Chloé et Paris !