Misfits - S01 E01 - Une journée particulière

Nathan, Kelly, Simon, Alisha et Curtis s'attendaient à ce que leurs travaux d'intérêts généraux soient ennuyeux. Cependant, après une étrange tempête, ils découvrent que c'est tout sauf ennuyeux. Dotés de pouvoirs étranges, les cinq adolescents très différents se rendent compte qu'ils ont bien plus à se soucier que de simplement ramasser des déchets, d'autant plus qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir reçu des super pouvoirs. Des secrets révélés, des sentiments qui remontent à la surface , des relations formées et brisées.... Mais bon, ce n'est que 12 semaines de de travaux d'intérêts généraux, quel est le pire qui puisse arriver ? Disponibles 5 saisons, 37 épisodes