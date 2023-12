Miss France 2023, un destin tout tracé

Docu-réalité • Beauté

Indira Ampiot a vu son destin basculé le samedi 17 décembre 2022. De Miss Guadeloupe, elle est devenue Miss France 2023. Un hasard ? Non, un destin tout tracé ! Pendant son année, les caméras ont suivi Indira Ampiot, 18 ans, durant son règne de Miss France 2023. Depuis son retour aux Antilles, fraichement couronnée, jusqu'à Lille où elle assiste aux dernières élections régionales, en passant par le salon de l’Agriculture ou l'institut Curie, où Indira est engagée contre le cancer, son année fut riche et intense. Dans ce documentaire inédit, découvrez celle qui la soutient et l'accompagne au quotidien, malgré 7000 kms de distance : sa maman, ancienne reine de beauté aux Antilles qui vit elle aussi, un rêve éveillé à travers celui de sa fille.