Miss France : leur vie d’après

Chaque année, le destin d'une femme bascule lors de l'élection Miss France. A cet instant, en une seconde, tous les regards se porte vers une nouvelle reine de beauté. Pour celle qui rend alors sa couronne, une nouvelle vie commence avec un titre parfois lourd à porter. Dans ce documentaire exceptionnel, 12 anciennes reines de beauté ont accepté de nous faire découvrir leur nouvelle vie et de nous raconter l’après Miss France… Les désillusions, comme les succès ! Devenue comédiennes, animatrices, égéries, restauratrice, créatrice de mode, ou encore médecin découvrez à travers des interviews, des archives, et des témoignages exclusifs, les coulisses de ces destins chamboulés. Avec la participation de : - Suzanne Iskandar (Miss France 1985) ; - Valérie Pascal (Miss France 1986) ; - Nathalie Marquay-Pernaut (Miss France 1987) ; - Sonia Rolland (Miss France 2000) ; - Lætitia Bléger (Miss France 2004) ; Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) - Malika Ménard (Miss France 2010) ; - Laury Thilleman (Miss France 2011) ; - Marine Lorphelin (Miss France 2013) ; - Camille Cerf (Miss France 2015) ; - Iris Mittenaere (Miss France 2016) ; - Diane Leyre (Miss France 2022).