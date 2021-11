29 Miss candidates à l’élection de Miss France 2022 à découvrir (en vidéo)

L’élection de Miss France 2022 aura lieu samedi 11 décembre 2021, et il est temps de faire connaissance avec les 29 Miss régionales en lice pour succéder à Amandine Petit, Miss France 2021.

Faites connaissance avec les 29 candidates au titre de Miss France 2022, en exclusivité sur MYTF1. Elles sont vingt-neuf et sont toutes plus belles les unes que les autres en compétition au titre de plus belle femme de France. Découvrez les visages des 29 candidates à l’élection de Miss France 2022 dans un best of qui vous donnera un aperçu de leur beauté :

· Miss Alsace 2021, Cécile Wolfrom

· Miss Aquitaine 2021, Ambre Andrieu

· Miss Auvergne 2021, Anaïs Werestchack

· Miss Bourgogne 2021, Chloé Galissi

· Miss Bretagne 2021, Sarah Conan

· Miss Centre-Val de Loire 2021, Jade Lange

· Miss Champagne-Ardenne 2021, Léna Massinger

· Miss Corse 2021, Emma Renucci

· Miss Côte d’Azur 2021, Valéria Pavelin

· Miss Franche-Comté 2021, Julie Cretin

· Miss Guadeloupe 2021, Ludivine Edmond

· Miss Guyane 2021, Melysa Stephenson

· Miss Ile de France 2021, Diane Leyre

· Miss Languedoc-Roussillon 2021, Marion Ratie

· Miss Limousin 2021, Julie Beve

· Miss Lorraine 2021, Marine Sauvage

· Miss Martinique 2021, Floriane Bascou

· Miss Mayotte 2021, Anna Ousseni

· Miss Midi-Pyrénées 2021, Hannah Friconnet

· Miss Nord Pas De Calais 2021, Donatella Meden

· Miss Normandie 2021, Youssra Askry

· Miss Nouvelle-Calédonie 2021, Emmy Chenin

· Miss Pays De La Loire 2021, Line Carvalho

· Miss Picardie 2021, Hayate El Gharmaoui

· Miss Poitou-Charentes 2021, Lolita Ferrari

· Miss Provence 2021, Eva Navarro

· Miss Réunion 2021, Dana Virin

· Miss Rhône-Alpes 2021, Charlotte Faure

· Miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson

Miss France 2022 - Samedi 11 décembre à 21h05 sur TF1