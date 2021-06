Les 7 péchés capitaux de Miss Alsace, Claire Godard

Ce qui la met en colère dans la vie ? Son péché mignon ? Miss Alsace a répondu à notre questionnaire 7 péchés capitaux.

Miss Alsace, Claire Godard est née le 22 juin 1997 à Mulhouse. Elle mesure 1m81. Elle est en première année d'école d'infirmière.

Qu’est-ce qui te met en colère dans la vie?

Les personnes irrespectueuses, par exemple les gens qui ne respectent pas le code de la route.

La dernière fois que tu t’es montrée paresseuse?

Ce matin, pour sortir de la maison alors qu’il pleuvait.

Ton péché mignon?

Les macarons.

Ta dernière folie shopping?

Une robe de cocktail.

L’avarice, qu’est-ce que ça signifie pour toi?

J'aime trop donner pour apprécier l’inverse.

Avec quelle star aurais-tu envie de dîner en tête à tête?

Jean-Paul Gaultier.

De quoi es tu le plus fière dans la vie?

D’avoir osé dépasser mes appréhensions et commencer l’aventure Miss.

Quel est ton plus grand péché?

La gourmandise.

La dernière photo que tu as prise : c'était quoi et où ?

Une vidéo avec mes amies. On dansait et on rigolait.

La dernière chanson que tu as écoutée ?

Démarre de Nekfeu.

Quelle photo as-tu mise en écran verouillé ?

Mes amies.