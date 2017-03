Par ZY | Ecrit pour TF1 |

De passage en France, Iris Mittenaere en a profité pour retourner à Lille, sa ville natale où elle a pris la pleine mesure de sa popularité. Mais avant de défiler devant ses fans et serrer ses proches dans ses bras ce dimanche 19 mars, elle a également eu l’immense privilège de rencontrer le président François Hollande à l’Elysée.

Durant la conférence de presse qui a précédé cet entretien, celle qui est devenue Miss Univers en janvier dernier, s’est réjouie par avance de ce moment privilégié. "Je suis honorée de le rencontrer parce que, bien que je ne sois pas présidente, j'ai l'impression de représenter un petit peu la France à mon échelle, comme lui."

A l’issue de la rencontre, la jolie Lilloise s’est volontiers confiée à TV Mag. Elle a ainsi déclaré avoir passé "une trentaine de minutes" avec le président durant lesquelles elle a visité le château de l’Elysée et s’est également entretenue avec le chef de l’Etat. Ce dernier semblait visiblement très renseigné sur le parcours de la jeune Miss. "Il m’a parlé de ma première élection mais aussi de chirurgie dentaire. Nous avons aussi échangé sur l’importance de l’éducation des enfants dans le monde. Nous avons parlé de sujets légers et sérieux. J’ai ressenti qu’être Miss Univers, ce n’est pas simplement de représenter la beauté mais surtout les valeurs de la France partout dans le monde. Cela m’a fait plaisir, je me suis dit que j’avais un rôle sérieux, même pour le Président de la République," a-t-elle précisé.

En tout cas, Iris Mittenaere semble garder un très bon souvenir de cette entrevue, tout comme son père d’ailleurs... "François Hollande m’a mise à l’aise. Il a pas mal d’humour et il est très drôle! C’est un passionné d’histoire et il a beaucoup discuté avec mon père qui est professeur d’histoire. Mon papa était vraiment heureux car il explique à ses élèves comment fonctionne l’Elysée et là il y était. Je crois que c’était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. C’était un très beau moment et un énorme privilège," a-t-elle confié





Shooting @paris_capitale_officiel 💙 Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 18 Mars 2017 à 6h40 PDT