Elle a mis la main sur un véritable trésor. Si Alexandra Rosenfeld est certainement l’une des ex-Miss France les plus discrètes, elle n’en reste pas moins active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. L’ex-Miss France 2006 qui travaille maintenant au pôle développement et marketing de l’office du tourisme du Cap d’Agde, partage . Le week-end dernier, elle a posté deux photos d’époque de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Des clichés en noir et blanc quelque peu vieillis qui ont su séduire la communauté d’Alexandra Rosenfeld.

C’était surtout une occasion pour l'ex-Miss France de rendre hommage à ses ancêtres de la plus jolie manière qui soit. Les abonnés d’Alexandra Rosenfeld ont tous salué le travail de mémoire et de généalogies réalisées par la jeune femme. Certains internautes auraient eux-mêmes reconnu des membres de leur famille sur les photos d’Alexandra Rosenfeld postées sur Instagram. Une seule question nous brûle désormais les lèvres : comment a-t-elle remis la main sur ces photos ?





Au centre avec la jolie jupe blanche, mon arrière grand mère Joséphine 💕 Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 26 Mars 2017 à 4h14 PDT





Robe blanche au milieu, ma mamie Yvette☀️ Une publication partagée par Alexandra Rosenfeld (@alexandrarosenfeld) le 26 Mars 2017 à 14h11 PDT

