Alexandra Rosenfeld est une maman comblée. La jolie blonde qui fêtera ses 30 ans le 23 novembre prochain, a décidé de fêter comme il se doit celui de sa fille, née le 23 août 2010 à Béziers.

Ce mercredi, l’ancienne Miss France 2006 a en effet publié une photo d’elle assise sur une plage de sable blanc en train de surveiller la petite Ava, qui, elle, a le regard rivé sur le rivage. En guise de légende, Alexandra Rosenfeld a lors écrit : « Joyeux anniversaire ma belle d’amour !! Déjà 7 ans que je veille sur toi… » Une publication des plus attendrissantes qui a attiré plus de 2 600 mentions « j’aime ». La petite Ava est issue du mariage entre Alexandra Rosenfeld et le joueur de rugby Sergio Parisse, célébré en 2010 avant que le couple ne décide de divorcer trois ans plus tard.

Un peu plus discrète sur les réseaux sociaux que ses camarades Miss, Alexandra Rosenfeld aime tout de même partager avec ses admirateurs ses projets, ses humeurs et les beaux moments de la vie quotidienne. Ce week-end, la jolie blonde avait d’ailleurs publié une photo en noir et blanc sur laquelle elle tient sa fille dans ses bras. « Ce petit canaillou me manque, » avait-elle alors écrit accompagné d’un « smiley » triste.

En juillet dernier, elle a également posté une photo où elle apparaît en maillot de bain aux côtés de Valérie Bègue. Un cliché qui n'a rien à envier au défilé très sexy des 12 Miss finalistes prétendantes au titre de Miss France 2017. A découvrir dans la vidéo ci-dessous :





