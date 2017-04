Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Joyeux anniversaire Alicia ! Le vendredi 21 avril dernier, Miss France 2017 soufflait ses 19 bougies. Et pour célébrer son anniversaire, la jeune femme a eu droit à une surprise de taille puisque ses amies lui ont organisé une soirée sans qu'elle soit au courant. En effet, Alicia Aylies a été conduite au BAM Karaoke Box Richer, une salle privée dans le IXe arrondissement de Paris. Et à son arrivée sur le lieu où était organisée la soirée surprise, Miss France 2017 a fondu en larmes en voyant que toutes ses copines étaient présentes.

Sur les réseaux sociaux, on découvre alors de très belles photos d'Alicia en compagnie de Camille Cerf Miss France 2015, Marine Lorphelin Miss France 2013 ou encore Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Miss se sont éclatées. Au programme, du chant, un gros gâteau d'anniversaire et des selfies. Nul doute qu'Alicia Aylies, sourire aux lèvres, se souviendra de son anniversaire et de cette belle soirée. La Miss 2017 a tout de même pensé à partager avec ses fans, une adorable photo sur son compte Instagram.