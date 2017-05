Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Miss France 2017 Alicia Aylies arrive, dans quelques mois à a moitié de son règne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas chômé. Sur la page Instagram officielle de l’organisation Miss France, on découvre le nouveau projet caritatif auquel participe Alicia Aylies. Sur la photo qui accompagne l’explication, on découvre Miss France en tenue de sport en train de réaliser une posture d’escrime. La légende de cette photo explique en détails ce projet et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rôle de marraine la bonne fée lui va à ravir.

En légende, on peut lire : " Dans le cadre des missions menées par les Bonnes Fées, Alicia a présenté son projet caritatif "Au cœur de l'escrime ". A savoir, le financement d'une saison pour deux athlètes de haut niveau Clémentine et Laurence pour leur permettre d'accéder au sommet dans les meilleures conditions. Alicia devient leur marraine de cœur. Cette journée a également permis d'annoncer à 10 femmes ayant connu des violences ou étant en difficulté, le financement de leurs licences annuelles au Club Escrime de Clichy. Un bon moyen de pouvoir se reconstruire via le sport, reprendre confiance en soi et se sentir belles". Un projet que les fans de la belle Miss France espèrent riche de succès.