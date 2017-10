Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Avant l’effort, le réconfort ! C’est en Amérique du Sud, plus précisément en Guyane qu’Alicia Aylies passe quelques jours avant de s’envoler à Las Vegas pour le 66e concours de Miss Univers. La jeune femme profite des beaux paysages de sa région natale, et tout particulièrement de la mer. Sur le compte Instagram officiel des Miss France, la reine de beauté dévoile son corps de rêve dans un joli maillot de bain. "Dernier bain de mer revigorant en Guyane où se déversent les fleuves de l’Amazonie." peut-on lire sous le cliché.



Dans un autre poste, Alicia Aylies a également remercié la Guyane de lui avoir permis de représenter sa région toute une année: "Avoir pu représenter la Guyane a été pour moi un véritable plaisir et une grande fierté. Miss Guyane un jour, Miss Guyane pour toujours" a-t-elle écrit.



Lors de ce petit séjour, la jeune femme de 19 ans a assisté au sacre de la nouvelle Miss Guyane, Ruth Briquet, également prétendante à la couronne de Miss France 2018. Dès le 16 décembre prochain, une nouvelle reine de beauté sera désignée plus belle femme de France. La cérémonie, animée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, se déroulera au MACH 36 à Châteauroux. Découvrez sans plus attendre les 30 Miss Régionales



