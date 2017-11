Par | Ecrit pour TF1 |

Alicia Aylies, la Miss France 2017, s’apprête à s’envoler pour Los Angeles pour se préparer à défendre le drapeau tricolore lors de l’élection de Miss Univers. La jeune femme concourt pour la succession d’une autre frenchie, Iris Mittenaere. Alors que la cérémonie aura lieu le 26 novembre prochain, à Las Vegas, Alicia semble plus sereine que jamais. Sur Instagram, elle s’affiche sexy et taquine. La jeune femme a posté une photo d’elle en bikini kaki et doré. En guise de légende, elle écrivait simplement « j – 3 avant Miss Univers ». La photo a énormément plu aux nombreux fans de Miss France qui ont largement commenté : « Tu es magnifique, on y croit ramène-nous la couronne », « Miss Univers, c’est toi », « Une beauté telle que celle-ci ! On ne peut pas passé à côté », « Vous êtes plus que miss France!! Vous êtes une femme d’une beauté rare ! ».

Alicia Aylies s’est exprimée au micro de nos confrères de Non Stop People, elle explique ressentir un peu de pression à passer après Iris Mittenaere. Elle déclare : « Je pense qu'elle a ouvert les portes pour les Européennes, et en particulier les Françaises. Elle a passé un beau message en disant qu'on peut être belle et naturelle pour remporter ce genre de concours. J'ai envie de perpétuer ce message, après, peu importe le résultat. Je vais me donner au maximum. Revenir avec une écharpe, même de dauphine, je serais vraiment heureuse ».