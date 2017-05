Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Telle mère, telle fille. Dimanche 28 mai dernier, les mamans étaient spécialement mises à l’honneur à l’occasion de la Fête des mères. Des messages d’amour, mais aussi de jolies photographies ont été publiées sur Instagram par de nombreuses stars de la planète people. Très active sur les réseaux sociaux Alicia Aylies, Miss France 2017 partage les moments forts de son année de règne avec ses fans. Mais hier, c’est sur le compte Instagram de Miss France qu’une jolie photographie avec sa maman a été publiée.

En légende de cette photo, on peut lire : « L'amour d'une mère est immortel. Bonne fête à toutes les mamans. » Il s’agit d’une photo très particulière pour Alicia Aylies et sa maman puisqu’il s’agit d’un cliché pris lors du soir où Miss Guyane est devenue la plus femme de France. Sur cette photo, les deux jeunes femmes se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Et on sent bien tout l’amour et la tendresse qui les unit. Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreux commentaires et surtout beaucoup de compliments. On se demande bien ce qui pourrait résister à la jeune femme qui travaille désormais sur de nombreux projets caritatifs.