Qu'on se le dise, Marine Lorphelin et Flora Coquerel ne sont plus des coeurs à prendre. Heureuses en amour, elles n'ont pas hésité à poster chacune de leur côté un cliché en compagnie de leur amoureux.

Flora Coquerel et Marine Lorphelin ont beaucoup de points communs : elles sont belles, elles ont toutes les deux été élues Miss France et en plus, elles sont également folles amoureuses de leur chéri respectif. Et visiblement, très en symbiose, les deux anciennes Miss ont aussi décidé de poster ce week-end une photo d’elle avec celui qui partage leur vie.

Ainsi Marine Lorphelin, élue Miss France 2013, a depuis repris le chemin de la faculté de médecine. Parallèlement à ses chères études, elle file également le parfait amour avec son chéri Christophe qui vit à Tahiti. Sur le selfie posté ce dimanche 19 mars, on reconnaît bien la jeune femme qui dépose un tendre baiser sur la joue de son amoureux. En revanche, ce dernier est de dos. On distingue seulement sa nuque et son oreille gauche. Au regard de la légende, ce cliché semble plutôt un souvenir. "Miss you... #sweetdreamsaremadeof.. #sunset #mysunshine", un commentaire qui peut être traduit par : "Tu me manques… Les beaux rêves sont de coucher de soleil, mon rayon de soleil"





Elue Miss France 2014, Flora Coquerel a succédé à Marine Lorphelin. Et pour ce qui est de la photo postée par la jolie jeune femme ce samedi 18 mars, elle est sensiblement identique à celle de sa camarade. Pris également pendant un coucher de soleil, le cliché montre Flora Coquerel qui embrasse son amoureux sur la joue, sans qu’on ne voie le visage de ce dernier. "Joyeux anniversaire au meilleur des hommes que je connaisse," a-t-elle écrit en guise de légende.





En tout cas, Marine Lorphelin et Flora Coquerel semblent sur la même longueur d’onde.