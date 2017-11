Par SB | Ecrit pour TF1 |

Aurore Kichenin s'est qualifiée dans le Top 40 pour Miss Monde. La première dauphine d'Alicia Ayliès est même 10e du classement et figure parmi les favorites.

La France fera-t-elle un doublé ? Après le sacre d’Iris Mittenaere à l’élection de Miss Univers 2017, Aurore Kichenin pourrait-elle devenir la nouvelle Miss Monde ? En tout cas, la première dauphine d’Alicia Aylies a fait une très bonne impression, elle figure même parmi les favorites. La belle de Montpellier a été retenue parmi les 40 finalistes qui défileront la semaine prochaine à Sanya en Chine pour l’élection de Miss Monde.

Aurore Kichenin est arrivée 10 sur 120 candidates lors de la session de pré-votes qui s’est déroulée ce week-end. Les internautes étaient appelés à voter pour leur candidate préférée sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Visiblement le sourire et le charme de la Française de 22 ans a conquis le public. D’ailleurs Aurore Kichenin figure dans le top 4 des Miss préférés selon les derniers pronostics partagés par Sylvie Tellier. De bon augure avant la cérémonie. Si Aurore est élue Miss Monde, ce sera la première fois qu’une Française accède à ce sacre depuis 1953. Qui succèdera à la Porto-ricaine Stephanie Del Valle ? Réponse le 18 novembre prochain. De son côté, Alicia Ayliès se prépare activement pour l’élection de Miss Univers et peut-être tenter de succéder à sa compatriote, Iris Mittenaere.