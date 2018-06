Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Camille Cerf a toujours mis un point d’honneur à préserver sa vie privée. Comme le dit l’adage, pour vivre heureux, vivons cachés. L’ancienne Miss France 2015 est donc restée très discrète sur sa vie amoureuse. Mais lors d’un Facebook Live accordé ce vendredi 1er juin à Purepeople, la jolie blonde a tout de même accepté de faire quelques révélations sur celui qui partage sa vie depuis quelques mois.



Et oui, le cœur de la jolie Calaisienne n’est plus à prendre. « Mon coeur est déjà pris. Vous pourrez le retrouver bientôt dans Ninja Warrior, » a ainsi dévoilé cette dernière. En effet, son mystérieux petit-ami participe à la troisième saison du programme de TF1 qui sera diffusée bientôt sur la chaîne. « Maintenant, ça fait un petit moment et c'est sérieux. Et je me dis que je ne peux pas le cacher toute ma vie. Même pour lui, c'est mieux de vivre ça au grand jour. Il est très gentil, il habite Bruxelles. Ça va faire à peu près huit mois qu'on est ensemble, » a ensuite précisé la jeune femme.

Mais pour découvrir l’identité du jeune homme, il faudra sans doute attendre la diffusion de Ninja Warrior… A noter que cette saison sera également commentée par Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers, qui prendra le relais de Sandrine Quétier. Celle-ci complétera ainsi le duo de choc formé par Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.





