Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Camille Cerf, élue la plus belle femme de France en 2015, un tendre message à sa maman pour son anniversaire sur son compte Instagram. Découvrez-le sans plus attendre.

Camille Cerf a intégré la famille Miss France en 2015 au cours d’une cérémonie riche en émotions. Une aventure que la jeune femme a vécu aux cotés de sa maman, mais également de sa sœur, les deux femmes de sa vie. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage avec ses followers les moments de son quotidien, ses projets et ses coups de cœur. Pour célébrer l’anniversaire de sa maman comme il se doit, la jeune femme a posté un tendre message sur son compte Instagram avec une jolie photo en noir et blanc en compagnie des deux femmes de sa vie (sa maman Laurence et sa sœur Mathilde). En légende de cette photo, on peut lire : « Joyeux Anniversaire Mamounette. #Cinquantenaire ».

Telle mère, telle fille. Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreuses réactions sur Instagram. Parmi les nombreux messages, les fans de la jolie Camille Cerf ont laissé quelques messages de bon anniversaire pour sa maman, mais également de nombreux compliments sur la ressemblance entre la mère et la fille. « Happy Birthday pour ta maman », « Joyeux anniversaire à ta jolie maman », « Joyeux anniversaire à la maman de la Miss la plus belle et la plus sympa », « Woww, mais comment elle ne fait pas son âge ».

Joyeux Anniversaire Mamounette ♥️ #cinquantenaire 🎂 Une publication partagée par CERF Camille (@camillecerf) le 15 Mai 2017 à 13h57 PDT