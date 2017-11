Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Du 19 au 30 novembre prochain, les trente candidates au titre de Miss France seront sur les routes de la Californie. Au programme, séances photos, interviews, répétitions et test de culture générale. Toujours accompagnées d’une équipe de choc composée de maquilleurs, stylistes, coiffeurs et agents de sécurité, les Miss sont arrivées dimanche à Los Angeles après plus de onze heures de vol. Des dizaines de paparazzis étaient évidemment présents pour immortaliser leur arrivée dans la cité des Anges. Mais elles ne sont pas restées à Hollywood. Les Miss ont ainsi pris la route direction leur hôtel à quelques heures de Los Angeles et plus précisément à Quinta, une municipalité du Comté de Riverside située à Palm Springs.

Elles n’auront que quelques jours pour se glisser dans la peau d’une véritable Miss France et appendre les chorégraphies pour le grand show. Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier présenteront l’élection organisée à Châteauroux. Et cette année, Iris Mittenaere et Jean-Paul Gaultier présideront la cérémonie.Le chanteur britannique Ed Sheeran ouvrira le bal, accompagné des Miss.

De leur côté, Iris Mittenaere alias Miss Univers et Alicia Aylies sont également sur la côte ouest, à Las Vegas. Elles se préparent pour un autre célèbre concours. L’ex-Miss Nord-Pas-de-Calais devra rendre sa couronne après plus de dix mois de règne. L’élection de Miss Univers aura lieu le 26 novembre prochain aux Etats-Unis.