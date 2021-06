Chloé Mortaud, Miss France 2009, fixée sur son sort le 12 juin

Chloé Mortaud, Miss France 2009, devra encore attendre pour savoir si elle sera destituée ou non. La date du verdict final, dans le procès qui l'oppose à Marine Beaury, est finalement prévue pour le 12 juin prochain.

Chloé Mortaud, Miss France 2009, pensait pouvoir souffler un peu dès la date du 27 avril passé. C’était en effet ce jour-là qu’était prévu le procès avec Marine Beaury. Cette jeune femme accusait Chloé Mortaud d’avoir triché lors de l’élection régionale de Miss Albigeois-Midi Pyrénées, et demandait sa destitution. Chloé Mortaud pensait en avoir fini avec cette histoire hier, et garder définitivement sa couronne de Miss France 2009. Mais la date du verdict a finalement été repoussée au 12 juin prochain. La belle devra donc attendre encore un peu avant de voir cette histoire réellement terminée, ou de devoir dire adieu à son écharpe de Miss France.

Marine Beaury était arrivée seconde au concours de Miss Albigeois-Midi Pyrénées, juste derrière Chloé Mortaud. Elle avait accusé cette dernière d’avoir gagné car le jury connaissait certains membres de sa famille. "Le vote était truqué. C'était du copinage, et il y a eu des arrangements", déclarait-elle. Endemol et le Comité Miss France ont toujours énergiquement démenti, défendant Chloé Mortaud attaquée de toutes parts depuis son élection, et jugeant ces accusations "totalement absurdes".

L’avocat de Marine Beaury a demandé tout simplement la destitution de Chloé Mortaud au titre de Miss Albigeois-Midi Pyrénées 2008, et donc à celui de Miss France 2009. Le Comité Miss France a quant à lui demandé à ce que Marine Beaury soit non seulement déboutée, mais aussi condamnée pour procédure abusive. Qui remportera cette bataille judiciaire ? Verdict le 12 juin prochain.