La liste des trente Miss est enfin complète et dévoilée. Le 16 décembre prochain, vous découvrirez la prochaine ambassadrice pour notre pays. En attendant le show, découvrez d’ores et déjà les portraits des candidates…

Qui succèdera à Alicia Aylies ? Qui sera élue plus belle femme de France ? Réponse le 16 décembre prochain sur TF1 lors de la cérémonie annuelle présentée par Sylvie Tellier – la directrice générale de la société Miss France – et Jean-Pierre Foucault. Pour l’occasion, le thème de « la fête » sera mis à l’honneur et une star internationale montera sur scène aux côtés des prétendantes : il s’agit d’Ed Sheeran, l’interprète de « Perfect », « Galway Girl » ou encore « Shape of You ». Autre grande nouvelle : Miss France 2016/Miss Univers alias Iris Mittenaere présidera la cérémonie aux côtés du couturier français Jean-Paul Gaultier. Un duo de choc!

Avant de monter sur scène, les Miss vont s’envoler prochainement vers la Californie et plus précisément à Los Angeles. Elles débuteront leur premier shooting photos et enchaineront les répétitions pour apprendre toutes les chorégraphies du show. Un voyage très important pour elles.

La prochaine Miss France aura la chance de porter une magnifique couronne signée Julien D'Orcel. La marque de joaillerie a récemment dévoilé sa création : un magnifique diadème serti de pierres bleues et blanches. Ce bijou baptisé « Ô Céleste » devrait sans aucun doute ravir la jeune femme élue le 16 décembre prochain. Soyez au rendez-vous !

Pour découvrir le visage de toutes les Miss en course pour la couronne, c’est par ici…

