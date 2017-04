Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Marine Lorphelin est amoureuse et elle l’assume ! La preuve : elle a offert une jolie déclaration d’amour à son chéri Christophe via Instagram.

En couple depuis plus de deux ans avec Christophe, Marine Lorphelin reste toutefois assez discrète sur sa vie privée. La jeune femme avait d’ailleurs attendu la fin de l’année dernière pour dévoiler au grand jour le visage de l'élu de son cœur…

Il y a quelques semaines, Christophe avait posté un beau message, accompagné d’une vidéo sur son compte Instagram, à l’occasion de l’anniversaire de sa chérie. « Joyeux anniversaire mon amour. Je t’aime. Si fier d’être à tes côtés dans ce monde », des mots doux qui ont sans aucun doute touché la Miss France 2013.

Aujourd’hui Marine Lorphelin a décidé de lui rendre la pareille ! Sur son compte Instagram la jeune femme lui a fait une jolie déclaration ! L’étudiante en médecine a voulu marquer le coup pour l’anniversaire de son chéri en lui déclarant son amour devant le monde entier ! Accompagné d’un très beau cliché sur lequel on voit le couple sur une plage paradisiaque, voici le beau message de Marine Lorphelin : « Joyeux anni­ver­saire ma moitié. Je pour­rais tomber ou je pour­rais voler, ici dans ton avion… Tu es mon monde ». ! Et évidemment, le beau Christophe lui a répondu en commentaire : « Je t'aime telle­ment ». C’est beau l’amour n’est-ce pas !





Happy birthday my half 💙 " I could fall, or I could fly. Here in your aeroplane " #diveintoyou #yourmyworld Une publication partagée par Marine Lorphelin (@marinelorphelin_off) le 15 Avril 2017 à 12h02 PDT