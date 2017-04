Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le 14 avril dernier, Flora Coquerel fêtait ses 23 ans. Celle qui a succédé à Marine Lorphelin en devenant Miss France 2014 a d’ailleurs fêté ça comme il se doit à Paris. Elle avait d’ailleurs publié une photo d’elle devant la Tour Eiffel. En guise légende, elle avait alors écrit : « Dîner en bonne compagnie », accompagné d’un cœur.

La jolie jeune femme qui a tout de même été 3e dauphine de Miss Univers 2015, a-t-elle fêté l’heureux événement avec son chéri ? En tout cas, une chose es certaine : elle n’est plus un cœur à prendre. Le 18 mars, elle avait d’ailleurs posté sur son compte Instagram une photo d’elle en train d’embrasser son amoureux.

Depuis, Flora Coquerel s’est envolée pour l’Afrique du Sud. Un cadeau d’anniversaire de rêve auquel on aspire toutes et tous. C’est le 17 avril dernier que la jeune femme a commencé à poster sur son compte Instagram des photos de ses vacances idylliques, en direct du Cap. Dès lors, elle a multiplié les publications des vues paradisiaques qu’elle avait sur la ville et la plage de la capitale législative de l’Afrique du Sud. Ciel bleu, plages de sable blanc, mer d’un bleu azur… Flora Coquerel profite à fond de ses vacances et elle s’est même fait un nouvel ami...





New friend 🎩🐧 #bouldersbeach Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 24 Avril 2017 à 11h25 PDT









🐧🐧🐧💙 #bouldersbeach #southafrica Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 24 Avril 2017 à 11h20 PDT





Instagram vs reality 😂 Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 23 Avril 2017 à 9h27 PDT





7am #sunrise #lionshead #explore #neverstopexploring #visitsouthafrica #southafrica #lovecapetown #girlsborntotravel 🇿🇦🌍🌄 Une publication partagée par Flora Coquerel (@floracoquerel) le 20 Avril 2017 à 4h07 PDT