Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

C’est LE rendez-vous de l’année. Le Festival de Cannes est une parfaite occasion pour les célébrités de défiler sur le red carpet des marches du Palais. Vêtues des plus belles robes de créateurs, les stars mettent le paquet pour poser devant les centaines de photographes présents. Et ça tombe bien puisque Delphine Wespiser, qui assistait à la projection du film Les fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, a osé la robe longue orangée signée Christophe Guillarme. Avec son chignon quelque peu original, réalisé par Eros Giuliani et ses accessoires créés par Carmen Steffens, la belle n’est pas passée inaperçue, bien au contraire. Très vite, Miss France 2012 a partagé un cliché de son arrivée à Cannes : « Yes I Cannes », a-t-elle écrit avec un jeu de mots évident. Et les internautes étaient visiblement sous le charme : « Irrésistiblement somptueuse, vraiment magnifique », peut-on lire. « Tu es ravissante, j’adore », a ajouté une autre abonnée. Les compliments se sont multipliés en légende. Ce n’est donc pas un hasard si la belle a récolté près de 3 000 « J’aime ».

Ce n’est pas la première fois que l’animatrice de 25 ans monte les marches du Palais des festivals. En 2013 déjà, elle était apparue aux côtés de Laury Thilleman, Miss France 2011. Les deux jeunes femmes avaient assisté à la projection du film Jeune & Jolie de François Ozon.





YesICANNES💭#privatecoach ❤️ #proud #cannes #cannes2017 #festival #festivaldecannes Merci pour tout à @christopheguillarme @makeupforeverofficial @oliverweberfrance @eros_giuliani Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd) le 17 Mai 2017 à 10h01 PDT

